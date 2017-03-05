Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta bulunan PKK hedeflerine 28 Şubat tarihinde yapılan harekatta 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı; 28 Şubat tarihinde düzenlenen harekatta, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK hedeflerinin vurulduğunu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, terör örgütünün barınma alanı ve sığınakları da imha edildiği bildirildi.