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Kandil'e hava harekatı

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Kandil'e hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta bulunan PKK hedeflerine 28 Şubat tarihinde yapılan harekatta 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı; 28 Şubat tarihinde düzenlenen harekatta, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK hedeflerinin vurulduğunu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, terör örgütünün barınma alanı ve sığınakları da imha edildiği bildirildi.

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