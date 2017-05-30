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Kandil'e hava harekatı

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Kandil'e hava harekatı
Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk-Kandil bölgesinde tespit edilen 3 bölücü terör örgütü hedefinin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2017 günü öğle saatlerinde, alınan anlık bir istihbarat sonucunda, bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen; ikisi Kandil, biri Hakurk bölgesinde olmak üzere toplam üç hedefin (1 silah mevzi ve 2 barınak), Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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