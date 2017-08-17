Bugünkü YENİÇAĞ »

Kandilli'den deprem açıklaması

»
Kandilli'den deprem açıklaması
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. DR. Haluk Özener, 'Tarih veremiyoruz ama Marmara'da yakın bir gelecekte yedinin üzerinde bir deprem olacak' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, " Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık"dedi. Prof. Dr. Özener, "Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos depreminin 18. yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. Kandilli Rasathanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener,  "Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırım olabilir Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" dedi.

Özener, ayrıca Bodrum'da yaşanan deprem hareketliliği ile ilgili bilgi vererek, "21 Temmuz'dan bu yana 8 bin adet deprem kaydettik" dedi. Özener, bölgede deprem hareketliliğinin bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kandilli'den deprem açıklamasıKandilli'den deprem açıklamasıTHY uçağında hayatını kaybettiTHY uçağında hayatını kaybettiMedya Arkası (17.08.2017)Medya Arkası (17.08.2017)Türkiye'den Almanya'ya 'gümrük birliği' tepkisiTürkiye'den Almanya'ya 'gümrük birliği' tepkisiMaliye Bakanlığı'na FETÖ operasyonuMaliye Bakanlığı'na FETÖ operasyonuEğitim refahında Türkiye sıfır çektiEğitim refahında Türkiye sıfır çektiEmre Belözoğlu, Milli Takım'la ilgili İlk kez konuştu!Emre Belözoğlu, Milli Takım'la ilgili İlk kez konuştu!Ethem Sancak: "Evet medyadan çekildim..."Ethem Sancak: "Evet medyadan çekildim..."Burkayla meclise gelen vekil dünya gündemindeBurkayla meclise gelen vekil dünya gündemindeBakanlık'tan flaş uygulamaBakanlık'tan flaş uygulama
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti