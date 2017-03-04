Kang Çol'a 48 saat süre verildi!

Malezya, Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kang Çol'u istenmeyen adam ilan etti. Reuters'ın haberine göre, Kuzey Koreli Büyükelçi Kang'a Malezya'yı terk etmesi için 48 saat süre tanındı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jon-nam'ın Kuala Lumpur Havalimanı'nda zehirlenerek öldürüldüğü suikast nedeniyle gerilen Malezya-Kuzey Kore ilişkileri yeni bir boyut kazandı.

Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünyayı sarsan suikast hakkında Malezya'da yürütülen soruşturmayla ilgili eleştirilerde bulunan Kuzey Kore Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edildiği duyuruldu.

Malezya'ya bu soruşturma konusunda "güvenemeyeceklerini" söyleyen Büyükelçi Kang, Malezyalı yetkilileri ayrıca "dış güçlerle birlik olup dolap çevirmekle" suçlamıştı.

Kang'a ülkeyi terk etmesi için 48 saat veren Malezya Dışişleri'nin açıklamasında, Kuzey Kore'den bu suçlamalar nedeniyle beklenen özrün gelmediği de hatırlatıldı.