Kankalığı seçtiler...

"Bizim sarayla anlaştığımız namertçe söylendi"...

Bu haykırma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Genel Başkan bunu, anayasa değişikliğinin oylamasından çok önce, hem de ağzını doldura doldura söyledi...

Pazartesi günü yapılan oylamadan sonra da ayağına kadar gelerek kendisini kutlayan AKP'lilerle Başbakan Binali Yıldırım'a "Estağfurullah efendim, ne demek, biz üzerimize düşeni yaptık" derken "Bahçeli sarayla anlaştı" iddiasındaki insanlar muhteremin nazarında hâlâ namert miydi!

Sarayla anlaşma yoksa, Bahçeli'den talimatlı bu 24 oy neyin nesiydi. Hazret, konu gündeme geldiğinden itibaren birkaç kez sarayın yolunu tuttu, pekiyi neden!

Devlet Bey'in anlaşmak için ille de Tayyip Bey ile ünsiyet halinde olmasına gerek yoktu ki; anlaşmak için Binali Bey yetti...

Ortak hareket ve destek konusuna Devlet Bey'in tamam dediğini Tayyip Bey'e Binali Bey ulaştırdı, düğün dernek de aile (!) arasında yapıldı...

Halk bütün bunları görmedi mi sanıyorlar...

Diyelim ki görmedik; MHP'li 24 vekilin "Kanka" edasıyla kullandıkları oy ne iş; onu da mı görmedik sanıyorlar.

***

Bahçeli, arkadaşlarıyla birlikte büyük bir siyasal hataya imza atmış oldu. İleride hasıl olacak siyasal depremlere, çirkinliklere, hatalara ve bunlardan doğacak kaosa çanak tuttukları için belki pişmanlık duyacaklar ama iş işten geçmiş olacak.

Devlet Bey ve etrafının yakında AKP saflarında politika yaptıklarını gördüğümüzde ise hiç şaşırmayacağız.

Tek cümleyle kapatayım konuyu; bir fikre, görüşe ve hayat tarzına ihanet de fıtrat meselesidir...

U dönüşü yapanlar

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Mehmet Parsak, partili cumhurbaşkanı konusunda sarayla anlaşan eküriden...

Müzakerelerde MHP'yi temsil etti...

Geçmişte başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı konusunda söylediklerini hatırlayan çok.

Mesela şöyle demişti:

-Partili cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin anayasal kuralların kaldırıldığı, siyasal gücünün artırıldığı, diğer yandan da sorumsuzluğunun devam ettirildiği bir sistemdir...

Ayrıca "Partili cumhurbaşkanından başkanlığa geçişi bu yolla sağlamak istiyorlar" diyen Parsak, bu aşamanın halkı başkanlığa alıştırmayı hedefleyen örtü saydığını da söylemişti...

Başka görüşleri de var...

Bunlardan biri bile, görüşülmesine başlansın diye oy verdiği anayasa değişikliğinin dışında değil, taa içinde.

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Bu farklı tavıra bakanlar "Parsak U dönüşü yaptı" diyor. Ne U dönüşü; bu, tamı tamına 360 derecelik bir dönüş...

Eksen -mihver- kaybının sonucu!

İşte biz böyleyiz

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Tente çatı, birçok esnaf kuruluşu tarafından kullanılan bir korunma aracı. Polikarbondan üretiliyor, ağırlık taşımaya uygun değil...

Kullanıldığı alanı güneşten ve yağmurdan koruyor, o kadar.

Ataköy 5. Kısım camiinin avlusunda da tente çatı vardı. Öğle namazından sonra bir cenaze kaldırılacaktı...

Tente çatı tamamen karla kaplı olduğu için bazıları namaza gelen yurttaşları "Çadırın altında durmayın, her an çökebilir" diye uyardılar...

Uyarıları dikkate almamak çirkin bir alışkanlığımız ya...

Kimse dinlemedi, çoğunluk tente çadırın altına sığındı; olanlar da oldu, namaz kılınırken çatı çöktü...

Okumuş olmalısınız, bir yurttaşımız can verdi, 40 kadar yurttaşımız da yaralandı...

* * *

Biz işte böyleyiz; kabahati başkasına atarız...

Tıpkı cami görevlileri gibi... İmam, "Gelin bu tehlikeyi ortadan kaldırın dedik, gelmediler" diyerek Bakırköy Belediyesi'ni suçladı. Oysa belediyeye herhangi bir başvuru yapılmadığı da ortaya çıktı...

ANLAMLI SÖZLER

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İktidardaki politikacıya soru sorma ki sana yalan söylemesin. (Dashiell HAMMETT)