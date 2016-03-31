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Kanserle savaşan 15 besin

Kanserle savaşan 15 besin 1
Modern çağın kabusu olan kanser hastalığından korunmanın anahtarı sağlıklı ve dengeli beslenmek... Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve böylece kansere karşı vücudumuzun direncini artırmak için yemeniz gerekenleri Uz. Dyt. Sevil Ürer Vefalı sıraladı.İşte doğal gücü ile sizi koruyacak 15 gıda...
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