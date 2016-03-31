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Kanserle savaşan 15 besin
Modern çağın kabusu olan kanser hastalığından korunmanın anahtarı sağlıklı ve dengeli beslenmek... Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve böylece kansere karşı vücudumuzun direncini artırmak için yemeniz gerekenleri Uz. Dyt. Sevil Ürer Vefalı sıraladı.İşte doğal gücü ile sizi koruyacak 15 gıda...
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BİR DE BUNLAR VAR
Silifke'de selde can pazarı
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 25 10 2017
12 Ekim 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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