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Kantin çalışanı 4 öğrenciyi bıçakladı

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Kantin çalışanı 4 öğrenciyi bıçakladı
Adana'da bir lisede kantinde çalışan bir kişi, dışarıdan yemek sipariş eden 4 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir lisede öğrenim gören öğrenciler A.A. (17), A.Ö. (17), M.A. (18) ve B.B. (18) okul dışından yiyecek siparişi verdi. 

Siparişlerin okula getirilmesi üzerine kantin işletmecisi Necati O'nun yanında çalışan yeğeni O.O. (17), dört öğrenciyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada kantinden aldığı bıçakla öğrencileri çeşitli yerlerinden yaraladığı iddia edilen O.O, polis tarafından gözaltına alındı. 

Yaralı öğrenciler ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada, polis ekipleri, güvenlik amacıyla olayın yaşandığı okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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