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Kapadokya'da balon kazası! 41 yaralı

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Kapadokya'da balon kazası! 41 yaralı
Kapadokya'da ters rüzgar nedeniyle 3 sıcak hava balonu Ürgüp İlçesi Sofular Köyü yakınlarında sert iniş yaptı. 3 balondaki toplam 41 kişi yaralandı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla Kapadokya bölgesinin çeşitli yerlerinden havalanan onlarca balondan 3’ü, hava koşullarının aniden değişmesi, kar yağışının başlaması ve rüzgarın sert esmesiyle sürüklendi. 3 balon, Ürgüp İlçesi Sofular Köyü yakınlarındaki bölgeye sert için yaptı.

Aralarında Çinli ve Avrupalı turistlerin çoğunluküta olduğu 3 sıcak hava balonundaki toplam 45 kişiden 41’i yaralandı. 32 kişinin hafif yaralandığı, 9 kişide ise kırık ve çıkıklarbulunduğu belirtildi. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi ile kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Çoğu ayakta olmak üzere 32 turist kontrollerinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan 9 yaralının ise tedavileri sürüyor. Yetkililer hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sıcak hava balonlarının sert iniş yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

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