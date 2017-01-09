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Kar altında kalan camiyi görenler gözlerine inanamadı!
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, Sütlüce'de bulunan Miniatürk'te yer alan eserler, kar altında güzel görüntüler oluşturdu.
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