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Kar geri mi geliyor?

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Kar geri mi geliyor?
Önümüzdeki hafta hava daha da soğuyor ve kar yağışı geri geliyor.

Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak. 

İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak. 

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, sıcaklıklar cuma ve cumartesi daha da düşecek.

Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. 

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