Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Kar kış demeden böyle yüzdü

Kar kış demeden böyle yüzdü
Sabah saatlerinde Üsküdar sahil Kızkulesi yakınana gelen 48 yaşındaki Baki Ünal şortunu giydikten sonra suyun sıcaklığına baktı. Ünal, bir süre sonra denize atlayarak yüzmeye başladı.

Görenleri şaşkına çeviren Ünal, 15 dakika yüzdükten sonra tekrar sahile çıkıp getirdiği suyla kendini yıkadı. Kar kış demeden yüzdüğünü söyleyen Ünal, “Su soğuktu ama yüzdüm. Şu anda ellerim dondu" diye konuştu. Üstünü giyen Baki Ünal daha sonra sahilden ayrıldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Durakta otobüse binen köpek 10 durak sonra indi
Durakta otobüse binen köpek 10 durak sonra indi
Sosyal medya bu pandayı konuşuyor
Sosyal medya bu pandayı konuşuyor
Yüksek Sosyete 18. yeni bölümde Kerem'den acımasız intikam!
Yüksek Sosyete 18. yeni bölümde Kerem'den acımasız intikam!
Gülümse Yeter'in 14. yeni bölümünde neler olacak?
Gülümse Yeter'in 14. yeni bölümünde neler olacak?
O Hayat Benim 106. bölümde Efsun'a büyük şok!
O Hayat Benim 106. bölümde Efsun'a büyük şok!
TÜRKİYE’NİN İLK REKLAM FİLMİ
TÜRKİYE’NİN İLK REKLAM FİLMİ
Ankara Üniversitesi'ni karıştıran pankart
Ankara Üniversitesi'ni karıştıran pankart
Erdoğan'dan Atsız şiiri
Erdoğan'dan Atsız şiiri
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Vatandaş teröristi böyle tekmeledi
Vatandaş teröristi böyle tekmeledi
Şehit polis Fethi Seki o saldırıyı böyle önledi
Şehit polis Fethi Seki o saldırıyı böyle önledi
İzmir'de patlama'dan yeni görüntüler
İzmir'de patlama'dan yeni görüntüler
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 07 01 2017
  • 07 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 01 2017
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti