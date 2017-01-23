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Kar ne zaman başlayacak?

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Kar ne zaman başlayacak?
İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki, kar ne zaman yağacak?

İstanbul, Ankara ve yurdun pek çok bölümüne yeniden kar yağışları geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre İstanbul'da salı günü yağmur, çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren kar yağışına dönecek. Ankara'da ise çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. 

İstanbul'da kar yağışının pazar gününe, Ankara'da ise cumartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 

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