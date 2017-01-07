Kar yağışı ne zaman sona erecek?

Şiddetli kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteorolojiden Eskişehir, Ankara, Çanakkale gibi pek çok ile uyarı var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan karyağışı gece de yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekiplerine ait araçlar herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına bıraktığı görüldü. Kar lastiği ya da zinciri olmayan sürücüler yolda kaldı.

'EKSTREM SOĞUK HAVA DALGASI' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'ekstrem soğuk hava dalgası' nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerde, bugünden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ATATÜRK HAVALİMANI BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI!

İstanbul'a etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hava trafiğinde aksamalar meydana geliyor. Pistlerin kardan temizlenmesi çalışmaları nedeniyle havalimanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı.