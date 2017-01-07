Bugünkü YENİÇAĞ »

Kar yağışı ne zaman sona erecek?

»
Kar yağışı ne zaman sona erecek?
Şiddetli kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteorolojiden Eskişehir, Ankara, Çanakkale gibi pek çok ile uyarı var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan karyağışı gece de yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekiplerine ait araçlar herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına bıraktığı görüldü. Kar lastiği ya da zinciri olmayan sürücüler yolda kaldı.

'EKSTREM SOĞUK HAVA DALGASI' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'ekstrem soğuk hava dalgası' nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerde, bugünden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ATATÜRK HAVALİMANI BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI!

İstanbul'a etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hava trafiğinde aksamalar meydana geliyor. Pistlerin kardan temizlenmesi çalışmaları nedeniyle havalimanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
'Paralel yapı' listesi bana iletilmişti'Paralel yapı' listesi bana iletilmişti'İçerde' dizisinin ekibi mahsur kaldı'İçerde' dizisinin ekibi mahsur kaldıKıbrıs, Cenevre kapanındaKıbrıs, Cenevre kapanındaKHK'da Milli Piyango skandalıKHK'da Milli Piyango skandalıBoğaz gemi trafiğine kapatıldıBoğaz gemi trafiğine kapatıldıKar yağışı ne zaman sona erecek?Kar yağışı ne zaman sona erecek?Kar kış demeden böyle yüzdüKar kış demeden böyle yüzdüKıbrıs gitti gidiyorKıbrıs gitti gidiyorReina saldırganı o gece böyle kaçmışReina saldırganı o gece böyle kaçmışAnkara'da halk otobüsünde tecavüzAnkara'da halk otobüsünde tecavüz
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti