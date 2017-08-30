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Kara, "Sertab Erener olayları çarpıttı"

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Kara, "Sertab Erener olayları çarpıttı"
Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, şarkıcı Sertab Erener'in kendisini sahneden indirmesiyle ilgili ilk defa konuştu. Kara, asıl suçlunun Erener olduğunu ve saygısızlık yaptığını açıkladı.

Çatalca Erguvan Festivali’nde geçtiğimiz günlerde sahne alan sanatçı Sertab Erener, protokol için ayrılan bölüm nedeniyle çıkan tartışma sonrası belediye başkanını sahneden kovmuştu. Olayın ardından Numberone Türk FM'de canlı yayına katılan Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Kara, "Sertab Erener olayları çarpıttı" dedi.

İşte, Cem Kara'nın o açıklamaları:

“SERTAB ERENER, OLAYI ÇARPITTI"

18. Çatalca Erguvan Festivali’nde sahne alan şarkıcı Sertap Erener’in verdiği konserde, sahneden indirdiği Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, suskunluğunu bozdu ve açıklamalarda bulundu. Cem Kara, Sertab Erener’in güvenlik sebebiyle alınan önlemleri sabote ettiğini, yaşlılar ve görevliler için ayrılan bölüme müdahale ederek kriz çıkardığını bunu kendisi için PR malzemesi yaptığını söyledi.

Cem Kara, güvenlik sebebiyle alınan önlemleri yanlış aksettirdiğini ifade etti.Kara sözlerine şöyle devam etti: 

Çatalca’da 50 kadar sanatçı konser verdi, kimse ilçemizden memnuniyetsiz ayrılmadı.. Her zaman titiz planlama ve sanatçı ve halk memnuniyeti, güvenliği esas tutuldu.. ilk akşam Yalın’la başladık 2. akşam Sertab Hanım geldi. Bzi prtokol meraklısı insanlar değiliz. Oraya gelen herkes bizim misafirimizdir. Ancak biz güvenliği sağlamakla mükellefiz. Hasta, yaşlı engellilere önde yer ayırmak zorundayım. Sertab hanım bu insanları protokol diye adlandırdı…

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