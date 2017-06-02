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Kara toprak al oldu

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Orhan UĞUROĞLU

Yüreğim kan doldu

Gözyaşım sel oldu

Benliğim acı doldu

Nefretim zirve oldu

*

Beslediğiniz yılan

Söylemleriniz yalan

Bugün ya da yarın

Sizi de eder talan

*

Yılanın adı terör

Sana da döner

Kentlerine çöker

Çok kan döker

*

PKK-PYD-YPG

DEAŞ-IŞİD-FETÖ

Arkalarında sizler

Savaşırız bizler

*

Şehitler veririz

Gaziler veririz

Asla bölünmeyiz

Asla yılmayız

*

Vatan bizim

Bayrak bizim

Hainlikler sizin

Defolup gidin

*

Kara toprak al oldu

Yüreğim kan doldu

Müttefikler hain oldu

Nefretim zirve oldu

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