Kara toprak al oldu
02.06.2017 00:00
Yüreğim kan doldu
Gözyaşım sel oldu
Benliğim acı doldu
Nefretim zirve oldu
*
Beslediğiniz yılan
Söylemleriniz yalan
Bugün ya da yarın
Sizi de eder talan
*
Yılanın adı terör
Sana da döner
Kentlerine çöker
Çok kan döker
*
PKK-PYD-YPG
DEAŞ-IŞİD-FETÖ
Arkalarında sizler
Savaşırız bizler
*
Şehitler veririz
Gaziler veririz
Asla bölünmeyiz
Asla yılmayız
*
Vatan bizim
Bayrak bizim
Hainlikler sizin
Defolup gidin
*
Kara toprak al oldu
Yüreğim kan doldu
Müttefikler hain oldu
Nefretim zirve oldu
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