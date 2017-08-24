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Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

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Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Danimarka ekibi Kopenhag'ı 2-2'lik skorla eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Taraftarlar gruplara kalmanın coşkusunu Azerbaycan bayrakları yanı sıra Atatürk'lü Türk Bayrakları ile kutladı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kopenhag'a konuk oldu.

Karabağ, rakibine 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasman kuralıyla toplamda 2-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Karabağ bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı oldu!

Tarihi gecenin coşkusunu taraftar ve oyuncular Azerbaycan bayraklarıyla birlikte Atatürk'lü Türk Bayrakları açarak kutladı.

Karşılaşmanın golleri 45. dakikada Federico Santander, Dino Ndlovu ve Andrija Pavlovic'ten geldi.

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