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Karabuğdayın faydaları

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Karabuğdayın faydaları
Karabuğday, yüksek besinsel değere sahip protein ve önemli düzeylerde diyet lif, bazı önemli vitaminler (B1, B2 ve E vitaminleri) ve mineralleri içeren bir tahıl türüdür.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger; bulgur, pirinç, irmik, makarna yerine kullanabileceğimiz sağlıklı tahıl alternatifi olan karabuğdayı mutfaklarımızda sıkça kullanmamız için 20 sağlıklı nedeni açıklıyor:

1- Düzenli karabuğday tüketen kişilerin kalın bağırsaklarının daha sağlıklı çalıştığı yapılan çalışmalarda görülmüştür.

2- Karabuğday proteinlerinin biyolojik değeri %90’ın üzerindedir . Bu değer, örnek protein olarak kabul edilen anne
sütü ile yumurta proteinlerinin sahip oldukları %100 biyolojik değerine çok yakındır ve bu yüzden karabuğday proteinleri hemen tüm diğer meyve-sebze ve tohumların proteinlerine göre besleyicilik açısından daha kalitelidir.

3-Yapılan araştırmalar karabuğdayın düzenli tüketiminin yüksek kolesterolü düşürmede etkili olduğunu göstermiştir.

4- Lif içeriğinin yüksek olması ve düşük glisemik indeksi sebebiyle diyabeti olan kişiler rahatlıkla tüketebilir.

5- Yüksek lif içeriği sebebiyle tok tutar ve kan şekerini dengeleyerek obeziteye karşı korur.

6- Karabuğday, hipertansiyon ve kardiyovasküler bozuklukların diyet tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

7- İçeriğindeki quarsetin den dolayı güçlü antioksidan kaynağıdır.

8- Karabuğday ‘fonksiyonel gıda’ olarak bilinir. Fonksiyonel gıdalar, hastalık oluşma riskini azaltan gıdalardır.

9- Karabuğday, prebiyotik gıda olması ve yüksek lif içeriği sebebiyle kolon kanserinin
önlenmesinde etkilidir.

10- Bitkisel proteinlerin en iyi kaynaklarından biri olması sebebiyle özellikle vejeteryanların, hamilelerin, çocukların,
emziren annelerin, yaşlıların diyetlerinde mutlaka bulunması gereken bir besindir.

11- Demir içeriği tüm tahıl ve kurubaklagiller arasında en yüksektir. Sıklıkla anemi sorunu yaşayanlar, hamile bayanlar ve bebekler için ideal bir besindi.

12- Karabuğdayda bulunan bazı antibesinsel faktörlerden dolayı insan vücudunda buğday ve baklagillerden daha
zor sindirilebilir. Düdüklü tencerede pişirmek, pişirmeden bir gece önce suda bekletmek tüketim sonrasında meydana gelebilecek gaz ve şişkinlik şikayetlerini azaltabilir.

13- Gluten içermemesi yönünden çölyak hastaları ve glüten intoleransı yaşayan kişiler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

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