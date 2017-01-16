Karadayı'ya rekor ceza

40 bin liraya bahçe katı daire satan Müteahhit Ahmet Metin Karadayı dolandırıcılık suçundan, 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira ceza para cezasına çarptırıldı.

Erzurum'da maket üzerinden sattığı daireleri teslim etmeyen Karadayı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Karadayı, yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 135 mağdura yönelik dolandırıcılık suçundan 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına mahkum edildi. Karadayı hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı hazırladı. 55 sayfalık gerekçeli kararda, "Büyük reklam panoları asılarak ve maket üzerinden müşterilere adi yazılı sözleşmelerle '160 metrekare bahçe kat' adıyla yapılması düşünülen dairelerin peşin fiyatıyla 45 bin TL civarında, bazı hallerde 40- 41 bin TL üzerinden satıldığı, genellikle toplumun ihtiyaç sahibi olan kitlesine hitap ederek satış bedellerini düşük göstererek sanığın menfaat temin etmiş olması sebebiyle, kasta dayalı kusurunun ağır olduğu düşünülmüş ve cezada alt sınırdan uzaklaşılmıştır" denildi.

Karadayı, Palandöken'in Yenişehir semtinde 2 bin konutluk proje hazırlamış ve inşaata başlamadan dairelerin çoğunu satmıştı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı'nın inşaatı, ruhsatı ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından durduruldu. Mağdurların şikayeti üzerine Karadayı hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı ve yaklaşık 400 müştekiye yönelik olarak 800 yıldan 2 bin 800 yıla kadar hapis cezası istendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Aralık'da görülen karar duruşmasında Karadayı, New City ve Akkent projelerinden beraat etti. Hasani Basri projesi kapsamında şikayetçi olan 135 kişiyi dolandırdığını kabul eden mahkeme heyeti, Karadayı'yı 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına çarptırdı. Karadayı cezaevine gönderildi.