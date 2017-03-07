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Karadeniz Bölge Komutanı gözaltında!

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Karadeniz Bölge Komutanı gözaltında!
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, gözaltına alındı. Halen görevde olan Albay Özer ile birlikte 9 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.
 

 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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