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Karadeniz'de doğalgaz ve petrol aranıyor

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Karadeniz'de doğalgaz ve petrol aranıyor
Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine ait "Barbaros Hayrettin Paşa" isimli sismik arama gemisi, Karadeniz'de Samsun, Ordu ve Giresun açıklarında doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yürütüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine ait "Barbaros Hayrettin Paşa" isimli sismik arama gemisi, Karadeniz'de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, Karadeniz'de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına başladı. SAMSUNPORT Limanı'na dün demir atan ve lojistik destek alan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Samsun, Ordu ve Giresun açıklarında araştırma yapmak üzere faaliyete başladı.

Bölgede 3 ay çalışma yapılacağı bildirilen gemide çoğu araştırmacı olmak üzere 44 mürettebat bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, hem Karadeniz hem de Akdeniz'de iki gemiyle nokta atışlarıyla doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının yapılacağını belirtmişti.

Bakan Albayrak, "Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz. İki gemi hem Karadeniz hem Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arayacak. Nokta atışı arama, kuyu sondaj çalışmaları başlatacağız. Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz. Bir de bakmışız ki uzun yıllardır konuşulan bazı neticeleri sunmayı Cenab-ı Allah nasip eder." ifadelerini kullanmıştı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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