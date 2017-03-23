Karaköy'de yangın

Karaköy'de yangınDarbenin gizli toplantısının görüntüleri ortaya çıktıEmniyete FETÖ operasyonu!İstanbul'da giriş çıkışlar tutulduYGS'ye geç kalan öğrencilere müjdeŞehit toprakları el değiştiriyor, alan belli değil!Kaçan FETÖ'cüler dünyaya yayıldı!15 Temmuz'da 6 adet F-16 kaçırılmış!17 ilde dev FETÖ operasyonu!Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 03 2017
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Yeni Çağ Gazetesi
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Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
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