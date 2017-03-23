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Karaköy'de yangın

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Karaköy'de yangın
Beyoğlu Karaköy'de bir işyerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek…

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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