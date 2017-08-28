Karakuş, "Keni füzelerimizi kendimiz üretmeliyiz"

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Rusya'dan alınacak S-400 füzeleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, alınacak füzelerin Kıbrıs'ın korunmasında da kullanılması gerektiğini belirtti.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Rusya'dan alınacak S-400 füzelerinin öncelikle eğitim için Konya'ya konuşlandırılabileceğini daha sonra ise tehdit durumuna göre gerekli yere kaydırılabileceğini belirtti. Karakuş, "Kıbrıs için Anamur civarına konuşlandırılabilir. Tehdidin durumuna, seviyesine, yerine bağlı olarak çok açık 20 bataryaya ihtiyaç var. Artık füzelerin de önlenmesi gerekiyor" dedi.

Alınacak S-400 füzelerinin seyyar olduğunu aktaran Karakuş, şunları söyledi: "Eskilerle mukayese edilemez. Eskiler sökülüp bir yerden bir yere taşınıyordu ama bunlar zaten araçlar üzerinde. İstediğiniz hareket kabiliyetine sahip. Kısa dönemde harekât bölgelerine gidebilecek. Konya'da konuşlandırılmaları S-400 füzelerini kullanacak arkadaşlarımız ve pilotlarımızın eğitimi için önemli. Eskiden 3-4 günde bir yere konuşlanabiliyordu. İstanbul bölgesine konuşlandırılıyordu, pilotlar da orada eğitim yapıyordu. Bunlar tamamen seyyar. Bunun yanı sıra da Konya Elektronik Harp Merkezi, atış sahası konusunda her türlü eğitim yapılabiliyor. 2 tanesi oraya konuşlanır. Diğer ikisi uygun tehditler değerlendirilir, baskına karşı tedbir almak için oraya yerleştirilir." Türkiye'nin füze yerleştirmesi için kritik noktaların bulunduğunu bildiren Karakuş, askerler için niyet değil, tehdidin yani gücün önemli olduğuna vurgu yaptı. Karakuş şöyle devam etti:



"Bize tehdit olan ülkelerin tehdidini gidermek için yerleştirilir. Daha sonra patriot alınır, kendimizin ürettiği konuşlandırılır. Bunun planlaması yapılır. Kendi füzelerimizi üretmeliyiz. 'NATO'ya tahsis ettik' diye konuşlandırırız. İstanbul ve Ankara önemli. İzmir civarı, Marmaris deniz üssü de önemli. Oradan Kıbrıs'a geçiş söz konusudur. Olası sürtüşmelerde Kıbrıs'ın korunması için geçiş bölgesi olarak kullanılabilen Fethiye bölgesi önemli. Kıbrıs için Anamur civarına konuşlandırılabilir." Erdoğan Karakuş, tehdidin durumuna, seviyesine, yerine bağlı olarak çok açık 20 bataryaya ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti. NATO açısından 4 bataryanın sıkıntı çıkarmayacağını ifade eden Karakuş, "Ancak daha sonra '15 batarya daha alacağız' dersek örneğin bu sıkıntı çıkarır. NATO'dakiler bunu arzu etmezler. Bizim kendi üretimimiz söz konusu olursa NATO'ya entegre edersek sıkıntı olmaz. 10 kendin yap, 10 da patriot al sıkıntı olmaz" dedi.