Karaman, 'Hayırcılar'ı böyle tarif etti!

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Karaman, referandum öncesi 'Hayırcılar' diye nitelendirdiği kesime ağır hakaretlerde bulundu.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, bugünkü köşesinde vatandaşları 3 kategoriye ayırarak, referandum değerlendirmesinde bulundu.

Karaman'a göre seçmenler arasında 3 grup yer alıyor, Evetçiler, Hayırcılar ve Kararsızlar. Hayırcılar'ı tarif eden Karaman, "Bunların çoğunluğunu başta CHP ve HDP olmak üzere beyaz Türkler, Kemalistler, İslam karşıtları, kendi değerlerine yabancılaşmış müstağribler, Türkiye'nin güçlenmesini ve İslam dünyasının adım adım birleşmesini, Batı'nın Doğu ve Türkiye için belirlediği yörüngeden çıkılmasını istemeyenler oluşturuyor ve “Hayır"ın asıl sebebi budur." ifadelerini kullandı.

İşte Karaman'ın o işte yazısı:

Gelelim “Hayır"cılara:



Bunların çoğunluğunu başta CHP ve HDP olmak üzere beyaz Türkler, Kemalistler, İslam karşıtları, kendi değerlerine yabancılaşmış müstağribler, Türkiye'nin güçlenmesini ve İslam dünyasının adım adım birleşmesini, Batı'nın Doğu ve Türkiye için belirlediği yörüngeden çıkılmasını istemeyenler oluşturuyor ve “Hayır"ın asıl sebebi budur.



Bahaneler bu asıl sebebi örten demagojilerden, yalanlardan, abartılardan, maddeleri ve sözleri saptırmadan ibarettir.



Darbelerde ve darbe kalkışmalarında yıllardan beri bu “asıl sebebin" asılsız bahanelerle örtüldüğüne şahit olup durduk.