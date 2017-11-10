Karamollaoğlu: "15 yıldır yerli otomobil üretecekler!"

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, yerli otomobil projesiyle ilgili hükümete yüklendi. Karamollaoğlu, hükümetin propaganda yaptığını ve vatandaşı oyaladığını ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğu, sosyal medya hesabından hükümeti hedef aldı.

Yerli otomobil projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, bu girişimin yaklaşan seçimler için propaganda olduğunu ifade etti.

Ülkeyi faizden, israftan ve yolsuzluktan kurtaracak gücün Saadet Partisi'nde olduğunu öne süren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde yerli otomobil meselesi yeniden gündeme geldi.

1960 yılında bir babayiğit çıkmış, “Türkiye’nin kendi otomobilini motorla birlikte üretebileceği” fikrini ilk kez gündeme getirmiş ve bunun mücadelesini vermişti.

Devrim otomobili 129 günde üretildi. Bu iktidar 15 yıldır yerli otomobil üretecek.

Malumunuz ‘Yerli otomobilimiz yollarda’, ‘Milli uçağımız semalarda’ diye en az 3 seçim geçirdik. İnsan, ister istemez bu bir seçim propagandası mı demekten kendini alamıyor.

Türkiye'nin sadece yerli otomobil konusunda değil her alanda bir babayiğide ihtiyacı var.

"KİMSE BORÇLARI KONUŞMUYOR"

Mesela bugünlerde istifa eden belediye başkanlarını konuşuyoruz. Ama kimse belediyelerin borçlarını, faize ödedikleri paraları konuşmuyor.

Sayıştay raporuna göre, sadece 2016 yılında belediyelerin faize ödediği para 3 milyar lira. Ankara Belediyesi bir yılda 174 milyon, Bursa 170 milyon, İstanbul 91 milyon TL faiz ödemiş.

Genel bütçeden faize ödenen para ise 57,5 milyar lira. Bu rakam 2018’de 71,7 Milyar TL’ye, 2019’da 85 Milyar TL’ye, 2020 de ise 96 Milyar TL’ye çıkacak.

Bize ülkeyi faiz batağından kurtaracak, havuz sistemini yeniden kuracak, yolsuzluk ve israfı bütünü ile önleyerek, denk bütçe yapacak bir babayiğit de lazım.

O babayiğit de mevcut. Hiç şüpheniz olmasın ki, o babayiğit Saadet Partisi’dir.