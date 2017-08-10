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Karamollaoğlu: Gerçek gündem çöken ekonomi!

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Karamollaoğlu: Gerçek gündem çöken ekonomi!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de polemik siyaseti yapıldığını söyleyerek, "Gerçek gündeme bir türlü dönülemiyor. Gerçek gündemimiz çöken ekonomidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, "Türkiye polemik siyasetinden dolayı gerçek gündemine bir türlü dönemiyor. Gerçek gündemimiz çöken ekonomidir. İşsizlik gerçeğidir. Artık sürdürülemeyen iç ve dış borçtur" dedi.

ÜLKEMİZİN GERÇEK MESELESİ BİTİRİLEN TARIM VE HAYVANCILIKTIR

Karamollaoğlu'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:"Türkiye polemik siyasetinden dolayı gerçek gündemine bir türlü dönemiyor. Gerçek gündemimiz çöken ekonomidir. İşsizlik gerçeğidir. Artık sürdürülemeyen iç ve dış borçtur. İşte Türkiye'nin gerçek meselesi üreten değil tüketen ekonomimodelidir. Ülkemizin gerçek meselesi, bitirilen tarım, yok edilen hayvancılıktır. Yapılan yanlış yatırımlar, yürütülen yanlış politikalardır."

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