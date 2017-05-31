Karamollaoğlu: Hükümet acil olarak...

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Hükümet çok acil olarak, OHAL içinde bulunulsa bile mağdur edildiğine inanan insanların hak aramalarına imkan tanıyacak birtakım mekanizmaları oluşturmalı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İl, ilçe ve belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Çünkü ortada bir metal yorgunluğu var." sözlerini anımsatarak, bunun farkına varılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Karamollaoğlu, ancak bu işin sadece kadrolarda birtakım değişikliklerle halledilemeyeceğini savundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun raporunu eleştiren Karamollaoğlu, raporun kamuoyuna hiçbir ciddi bilgi sunmadığını bildirdi.

Karamollaoğlu, olağanüstü halin (OHAL) birçok insanın kendisini savunma hakkını kısıtladığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Hükümet çok acil olarak OHAL içinde bulunulsa bile mağdur edildiğine inanan insanların hak aramalarına imkan tanıyacak birtakım mekanizmaları oluşturmalı. Çok kısa bir zamanda ümit ediyorum ki bu yanlışlıkların önlenmesine vesile olacak birtakım adımları atar. İş onlara kalmış vaziyette, kimse müdahale edemiyor. Bazıları düzeliyor, şahit olduk. Bizim kendi parti mensuplarımıza karşı birtakım ithamlarda bulunuldu ama konu açıklığa çıkınca bazıları serbest bırakıldı. Ama hala serbest bırakılmayan kardeşlerimiz, insanlar var."