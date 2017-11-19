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Karamollaoğlu: NATO gerçek yüzünü gösterdi

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Karamollaoğlu: NATO gerçek yüzünü gösterdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, "Aslında bir bakıma NATO kendi gerçek yüzünü gösterdi" dedi.

Partisinin Mersin İl Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 6.Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada NATO tatbikatındaki skandalı şiddetle kınadığını belirten Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Aslında bir bakıma NATO kendi gerçek yüzünü gösterdi. Yıllardır bir takım gelişmeler meydana geliyor, biz bu gelişmelere iyi niyetle, farklı gerekçeleri gündeme getirerek yaklaşıyorduk. Ama şimdi görüyoruz ki aslında niyet oldukça farklı. Bundan 26 yıl önce, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen ardından 'NATO'ya artık ihtiyaç var mı? Yok mu?' görüşmeleri yapılırken, dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, 'Bundan sonra NATO'ya aslında geçmiştekinden daha fazla ihtiyacımız var.

Artık komünizm tehlikesi ortadan kalktı ama şimdi karşımızda bir İslam tehlikesi var. Müslümanlar, İslam ülkeleri var. Eğer yarın bunlar bir araya gelir, kendi değerlerine sahip çıkar, ayağa kalkar ve bu dünyada adalet isterlerse, kendi haklarına saygı gösterilmesini isterlerse bizim benimsediğimiz prensipleri bizim önümüze kor, 'niye bunlara riayet etmiyorsunuz derlerse' ne yapacağız'? dediler ve İslam'ı, İslam ülkelerini düşman olarak tarif ettiler. NATO tatbikatlarında da düşman simgesi değişti. Eskiden komünizmi temsilen kırmızı işaret vardı, şimdi de İslam'ı ve Müslümanları temsilen yeşil renk onun yerini aldı."

ABD'nin Türkiye'ye karşı silah kullanan terör örgütlerini desteklediğini belirten Temel Karamollaoğlu, "Bize vermediği silahları, maalesef terör gruplarına veriyor. Bundan dolayı da şehit haberleri dinmiyor" dedi.

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