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Karamollaoğlu: "Referandumun sonucu ne olursa olsun..."

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Karamollaoğlu: "Referandumun sonucu ne olursa olsun..."
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için iddialı konuştu. Mollaoğlu, "Zaten referandumun sonucu ne olursa olsun en başarılı çıkan parti, Saadet Partisi olacaktır" dedi.

Başkanlık sistemini öngören 18 maddelik yeni Anayasa değişikliği paketine 'hayır' diyeceğini açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

NE OLURSA OLSUN DÖNMEYECEĞİZ

Milli Gazete'den Adnan Öksüz'ün yazısına göre; bir etkinlikte “Referandum evet ile sonuçlanırsa Türkiye’de iki parti dışında diğer partilerin bir fonksiyonu kalmayacak. Saadet Partisi’ni kapatıp siyaset dışında sosyal bir harekete döner misiniz?” sorusuna yanıt veren Temel Karamollaoğlu, “Saadet Partisi asla yolundan dönmeyecektir. Zaten referandumun sonucu ne olursa olsun en başarılı çıkan parti, Saadet Partisi olacaktır.” şeklinde konuştu.

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