Karamollaoğlu: “Türkiye’de olmayan silahlar PYD’ye veriliyor”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin PYD'ye son zamanlarda 900 tırı geçen silah desteğinde bulunduğunu belirterek, "Bu silahlar içerisinde Türkiye'nin sahip olmadığı silahlar da var. Bunu dostça kabul etmek mümkün değil" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, Türkiye'nin dört bir taraftan kuşatma altına alındığını ve bu kuşatmaya Türkiye'nin müttefik olarak kabul ettiği ülkelerin de destek verdiğini belirtti.

ABD'nin, PYD'ye son zamanlarda 900 tırı geçen silah desteğinde bulunduğuna işaret eden Karamollaoğlu, "Bu silahlar içerisinde Türkiye'nin sahip olmadığı silahlar da var. Bunu dostça kabul etmek, bunu dostça bir yaklaşım olarak görmek mümkün değil. Bunun karşısında ben hükümetin herhangi bir tedbir aldığını da şahsen göremiyorum. Esas meselenin, gündemimizin bu olması gerektiğine, bu konuda fikir teatisinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

FETÖ SANIKLARINA TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI

Karamollaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik süren yargılamalar sırasında sanıkların tek tip kıyafet giymesine ilişkin çalışmaya da değindi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki eylemlerine ilişkin davalarda bir sanığın "Hero" yazılı tişörtle mahkemeye geldiğini hatırlatan Karamollaoğlu, baştan bunun önününe geçilmesi gerektiğini söyledi. Tek tip kıyafet konusunda "Guantanamo" benzetmesinin yapılmasını doğru bulmadığını belirten Karamollaoğlu, Guantanamo'nun ABD'nin "yüz karası" olduğunu kaydetti.