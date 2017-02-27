'Karargâh rahatsız' manşetine soruşturma!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet'in "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınlanan haberi için soruşturma başlattı. Gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Hande Fırat'ın imzasını taşıyan haberde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddiaların TSK'da rahatsızlık yarattığı iddia edilmişti. Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu kritik süreçte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddialar da gündeme geliyor. İddia ve eleştiriler, TSK’yı yıprattığı gerekçesiyle Genelkurmay’da rahatsızlık yaratıyor. TSK, 'Ayarı kaçmış eleştiriler ile gerçekdışı bilgilere dayalı bazı haberlerle' ordunun başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyor"

HÜRRİYET: İFTİRADA SINIR TANIMIYORLAR

Hürriyet, "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınlanan habere yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak cumartesi günü (25 Şubat 2017) açıklama yapmıştı. "Bu hadise başlı başına, Türkiye’de iftirada sınır tanımazlığın en uç örneklerinden biri olarak hafızalara yerleşecektir" denen açıklamada "Herkesin kabul ettiği üzere, sergilediği gazetecilikle darbe girişiminin püskürtülmesinde ve demokrasimizin korunmasında hayli önemli bir rol oynamış olan Ankara Temsilcimiz Hande Fırat’a atılan bu iftiranın pespayeliğini en iyi değerlendirecek olan Türk kamuoyunun sağduyusudur" ifadesine yer verilmişti.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kahramankazan'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet'in söz konusu haberine yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirmişti: "Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar"