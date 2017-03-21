Karargah'ı dinleyen FETÖ subayları kayıp

FETÖ'nün Genelkurmay'daki dinleme işlerini yapan iki astsubay kayıp. Akar’ın odasına dinleme cihazı yerleştiren emir astsubayları, darbe girişiminin ardından sivil kıyafetlerle karargâhtan çıkarak kayıplara karıştı.

15 Temmuz darbe girişiminde, yürütülen soruşturmalara rağmen hâlâ pek çok soru işareti var. Darbenin Gülen örgütü adına organizasyonunu yapan Adil Öksüz’ün kaçması sırrını korurken, Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar’ı dinleyen astsubaylar ile "abiler" de bulunamadı.

AKAR’IN ODASINA CİHAZ YERLEŞTİREN ASTSUBAYLAR

Aljazeera Türk'ten Selahattin Günday'ın haberine göre Bu isimler astsubay Serhat Pahsa ile Şener Doğrugören... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişimine ilişkin hazırladığı ana iddianamede sanık olan, ancak firari durumda olan iki önemli isim. Rütbeleri astsubay olan bu iki isim, Gülen örgütünün Genelkurmay karargâhındaki adeta gözü kulağı.

Bu iki ismin Gülen örgütündeki önemli rolünü, darbe girişiminden tutuklandıktan sonra itirafçı olan Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı Levent Türkkan deşifre etti. Türkkan ifadesinde, “Hulûsi Akar'ın emir subayı olduğumda ses kayıt işini bıraktım. Murat abi bana emir subayı olduktan sonra 'Dinleme cihazını sen bırakmayacaksın' dedi. Aynı işi Serhat Pahsa ve soyadını bilmediğim Şener isimli Başçavuşlara yaptırdılar” diye konuştu.

Astsubaylar Pahsa ve Doğrugören, 15 Temmuz girişimine kadar Genelkurmay Başkanı Org. Akar’ın emir astsubayı olarak görev yaptı.

Gülen örgütü ile bağlantıları tespit edilen bu iki emir astsubayının "Hulûsi Akar’ın odasına her gün kayıt cihazı yerleştirdikleri, gün içinde yapılan görüşmelerin kaydedilmesinin ardından cihazın alınarak ‘örgütte kendilerinden sorumlu’ abilere verdikleri belirlendi.

Darbe girişimi ile ilgili ana iddianamede, iki isimde 15 Temmuz gecesi Genelkurmay karargâhında olduğu bilgisine yer verildi. İkisi de sivil kıyafet giymişti.

Darbe girişimine katılan Pahsa ve Doğrugören, güvenlik kameraları tarafından sık sık görüntülendi. Astsubay Şener Doğrugören, 15 Temmuz akşamı saat 20.36’ta, Serhat Pahsa ise 21.37’de karargâhta görülüyor. Darbeci özel kuvvetler personeli ile birlikte hareket eden iki isim de Kara Kuvvetleri Komutanı Zeki Çolak ve ekibi gözaltına alınırken müdahale eden askerler arasında yer alıyor.

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ilkinden farklı sivil kıyafet giydikleri görülen astsubayların, 16 Temmuz’da saat 10. 55’te Genelkurmay’ın nizamiye çıkışına doğru ilerledikleri anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Darbeci askerlerin, polisler tarafından tutuklanmaya başladığı saatlerde iki askerin karargâhtan çıkarak firar ettiği belirlendi.

İkilinin son görüntüleri de bu oldu.

Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar’ı odasını dinleyen bu iki kritik isimin karargâhtan çıkarak kaçtığı belirlendi. Serhat Pahsa ile Şener Doğrugören, Emniyet birimlerinin tüm aramalarına rağmen aylardır bulanamıyor. Darbe soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Pahsa ve Doğrugören için yakalama kararı da çıkartıldı.

DİNLEME TALİMATINI VEREN "ABİLERİN" KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Peki astsubaylar Pahsa ve Doğrugören’in ‘abileri’ nerede? Gülen örgütü adına, Hulûsi Akar’ın odasına cihaz yerleştirilmesi talimatını veren ‘abi’lerin de kimlikleri tespit edildi.

Soruşturmadaki bulgulara göre, bu "abilerden" örgüt içindeki en üst konumdaki isim ‘Adil abi’ olarak bilinen Adem Özer. Akar’ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan’ın ifadesine göre Özer, "görüştükleri abiler içindeki en üst konumdaki abiydi".

Org. Akar’ın dinlenmesi talimatı da ondan gelmişti. Dinlemelerin ardından ses kayıtları da yine onda toplanıyordu.

Adem Özer de firari. Hakkında yakalama kararı var. Yapılan araştırmada Özer’in aslında devletin kayıtlarında olduğu ortaya çıktı. Adem Özer ve eşi Neşe Özer’in isimleri, KPSS soruşturması kapsamında şüpheli olarak dosyada yer alıyordu.

Savcılık tespitlerine göre, örgüt hiyerarşisinde Adem Özer'in altında 'Selahattin Abi' kod adlı Serkan Coşkun yer alıyordu. Gülen örgütünün asker abileri arasında önemli bir rolü olan bu isim de firariler arasında. Ankara Çukurambar’da oturduğu tespit edilen ancak aramalara rağmen bulunamayan Serkan Coşkun hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Serkan Coşkun’un eşi Beyza Nur Coşkun'un KPSS soruşturmasında şüpheli olduğu da belirlendi.

Örgüt içinde Serkan Coşkun'dan sonra geldiği tesipit edilen ise 'Murat abi' kod adlı Muhammed Uslu... Akar’ın çevresine yerleştirilen askerler genelde Uslu’nun evinde toplanıyordu. Darbe girişiminden bir gün önce de 'abiler' ve askerler Konya yolunda bulunun bir evde toplandı. Darbe öncesi Adem Özer ve Serkan Coşkun ile son detaylar konuşuldu.

Diğer isimlerin aksine Muhammed Uslu yakalandı. İfadesinde "Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ndeki büroda" memur olarak görev yaptığını belirtti. Örgüt üyesi askerlerle ilgilendiğini belirten Muhammed Uslu, 'Murat' kod adının, örgüt tarafından kendisine verildiğini söyledi.

"AKAR’I DİNLEDİK"

Sorgusunda kendisine bağlı askerler hakkında bilgi veren Uslu, “Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı Levent Türkkan 'Ahmet' kod adını, yine Genelkurmay'da çalışan Gökhan Eski ise 'Salih' kod adını kullanıyor. Bu iki şahıs Genelkurmay Başkanı'nın odasına benim verdiğim 'radyo' tabir edilen ses kayıt cihazlarını yerleştirip, cihazlar dolduktan sonra bana getiriyorlar. Uzun süre Genelkurmay Başkanı'nı cemaat adına dinledik” dedi.

Kendisine gelen ses kayıtlarını bir üstü olan ‘Selahattin kod adlı’ Serkan Coşkun’a verdiğini belirten Uslu, Levent Türkkan’ın bir süre sonra Akar’ın dinlenmesi görevinden alındığını, odaya ses kayıt cihazı yerleştirme görevinin iki astsubaya verildiğini söyledi.

"2. BAŞKAN GÜLER’İ DE DİNLEDİK"

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de dinlendiğini belirten Uslu, “Genelkurmay 2. Başkanının emir subayı olan Ramazan kod adlı Mehmet Akkurt isimli subay da 2. Başkanın odasına radyo yerleştirip ses kayıtlarını bana getiriyordu” dedi.

Uslu, Hulûsi Akar’ın emir subayı Levent Türkkan ile viber programı üzerinden haberleştiğini de söyledi.