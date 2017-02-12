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Kardak kahramanı Ali Türkşen isyan etti!

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Kardak kahramanı Ali Türkşen isyan etti!
Kardak kahramanı Türkşen, Cumhurbaşkanı'nın Bahreyn'e yapacağı ziyaret öncesi havalimanında "Hayırcı'lara" yönelik yaptığı açıklamasına tepki gösterdi.

Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn'e yapacağı ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Daha önce Twitter adresinden yeni anayasa referandumu için 'Hayır' oyu vereceğini hem görüntülü hem de yazılı duyuran Türkşen, Erdoğan'ın "Hayır diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır" sözüne şöyle cevap verdi: "Kankanız FETÖ'den hapis yattım.PKK'yı desteklemem.15 Temmuzu haber verdik,inanmadınız.Şimdi HAYIR diyorum diye terörist biz olduk he mi?" 

İşte Türkşen'in o tweeti: 



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