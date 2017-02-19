Kardak'ta tansiyon yükseldi

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda nöbetinde bugün gergin anlar yaşandı. Yunan sahil güvenlik botu sık sık Kardak Kayalıkları çevresinde dolanarak, tacizlerini sürdürdü.

Yunan sahil güvenlik botunun sınır ihlali yaparak Türk sularına girmesiyle gerginlik arttı. Kardak Kayalıkları’nın ön tarafına geçen Yunan sahil güvenlik botunu, bölgedeki iki Türk sahil güvenlik botu uzaklaştırdı. İki ülkenin botları birbirini kovaladı. Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri arasında zaman zaman kovalamaca yaşarken, zaman zamanda burun buruna geldi.

Üç saat süren kovalamaca, Yunan botunun Kardak Kayalıkları’nın yaklaşık 1 mil açığında beklemeyi sürdürmesiyle sona erken, saat 15.00 itibari ile bölgede sakinliğin hakim olduğu görüldü.