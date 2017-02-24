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Kardak'ta tehlike ile burun buruna

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Kardak'ta tehlike ile burun buruna
Kardak'ta, Çatal Ada yanından Türk karasularına girmeye çalışan Yunan savaş gemisi ile Kaş isimli Türk karakol botu burun buruna geldi. Türk botu Yunan savaş gemisinin karasularına girmesini önledi.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri bugün de devriye nöbetini sürdürdü.

Kardak kayalıkları önünde iki Türk sahil güvenlik botu devriye gezerken, öğle saatlerinde Leros Adası'ndan bölgeye gelen Yunan savaş gemisi Çatal Ada yakınlarından Türk sularına girmek istedi.Bölgede devriye gezen P 1208 bordo numaralı "Kaş" isimli sahil güvenlik karakol botu, Yunan savaş gemisinin önünü kesti ve Türk sularına girmesine izin vermedi.

Yaklaşık 15 dakika süren gerginlik Yunan botunun Psemiros Adası yakınlarına çekilmesi ile son buldu.

Kalalimnos Adası yakınlarındaki bir başka Yunan botunun Kardak'a yönelik her hareketi ise bölgedeki Türk botları tarafından anında engellendi.

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