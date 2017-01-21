Kardemir Karabükspor 2-1 Galatasaray / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir-Fenerbahçe maçının oynandığı haftada zirve yarışında önemli bir fırsatı tepti.

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'ın golünü 15. dakikada Yasin Öztekin atarkenev sahibi Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Seleznyov ve 82. dakikada Serdar Deliktaş kaydetti. Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta 85. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldı.



Bu sonucun ardından Kardemir Karabükspor puanını 24'e yükseltirken zirve mücadelesi veren Galatasaray 36 puanda kaldı.

PODOLSKI İLK 11'DE



Teknik direktör Riekerink, yeni transferler Ahmet Çalık'a ilk 11'de forma verdi. Atiker Konyaspor maçında etkili oyunuyla dikkat çeken Rodrigues ise yedeklerde yer aldı. Kadro dışı kalması nedeniyle devre arası kampına katılmayan Yasin Öztekin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor maçından sonra ligde de formayı aldı. Josue de cezalı Sneijder'in yerine forma giydi. Riekerink, forvet hattında Eren Dirdiyok yerine Podolski'ye forma verdi.

MAÇ ÖZETİ

15. dakikada Galatasaray Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçti. Deneyimli futbolcunun gol öncesi yaptığı kontrolde topa elle mi, omuzla mı temas ettiği konusu büyük tartışma yarattı. Hakem Cüneyt Çakır sahalarda ender görülecek bir karara imza atarak, pozisyonu Yasin Öztekin'e sordu. Çakır, sonrasında gol kararını onadı.



26. dakikada Sezleznov, Ahmet Çalık'a arkadan yaptığı mücadele sonrası maçtaki ilk sarı kartı gördü.





Karabükspor'ün beraberlik golü!



Dakikalar 30'u gösterdiğinde Lionel Carole, Seleznov'a yaptığı hareket sonrası hakem Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Seleznov, fileleri havalandırdı ve maça 1-1'lik denge geldi.



37. dakikada Galatasaray öne geçme şansını yakaladı. Podolski'nin ara pasında topla buluşan Bruma'nın şutu savunmaya çarpıp tehlike bölgesinden uzaklaştı.



45. dakikada Ahmet Çalık, Galatasaray'da sarı kart gören oyuncu oldu.



Karabükspor-Galatasaray maçında ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



İkinci yarı başladı.



50. dakikada Kerim Zengin, Podolski'ye ceza sahası üzerinde yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan'ın frikiği az farkla auta gitti.



Yasin kıl payı!



60'ıncı dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Bir anda kontra atağa çıkan Sarı-Kırmızılılar'da Josue, müthiş bir pasla Yasin Öztekin'i buluşturdu. İlk golü sahibi milli futbolcunun şutu az farkla dışarı çıktı.



62'nci dakikada Lazarevic, Yasin Öztekin'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.



64'te Hakan Balta sarı kart gördü.



65. dakikada Galatasaray'ın golünü kaydeden Yasin Öztekin, yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.



78'inci dakikada Bruma ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top az farkla dışarı çıktı.



Latovlevici'den müthiş orta ve gol!



82'nci dakikada Latovlevici'nin adrese teslim ortasında Serdar Deliktaş'ın kafası ağlara gitti ve Karabükspor geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.





Galatasaray 10 kişi kaldı



85'inci dakikada Hakan Balta, 2. golün sahibi Serdar Deliktaş'a yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



86'ncı dakikada Kerim Zengin'in sağ çaprazdan vurduğu sert şut direğe çarptı, dönüşünde Latovlevici'nin şutu üstten auta gitti.