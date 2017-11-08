Kardeşini öldüren IŞİD'in infazcısı Kayseri'de yakalandı

Kardeşini öldüren IŞİD'in infazcısı Abdulkadir Abdurrahman Kayseri'de yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılında IŞİD terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla IŞİD terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntülerini IŞİD terör örgütünün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı ve Kayseri'ye geldiğini belirleyerek operasyon başlattı.

KAYSERİ'DE YAKALANDI

Yapılan operasyon kapsamındaI ŞİD'lı terörist polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı. Operasyonu genişleten ekipler örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais'i yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin, infaz görüntüleri internette yayınlanıp canlı olarak yakalanan ilk IŞİD terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.