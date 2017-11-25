Karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 60 yaşındaki bir kişi aynı yaştaki eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldüren Mahmut Karasu daha sonra intihar etti.

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü... İstatistiklerin Türkiye'deki tablonun vehametini teyit eden bir kadın cinayeti haberi bu kez Konya'dan geldi. 60 yaşındaki bir erkek eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından da intihar etti.

Işıklar Mahallesi Duranbey Sokağı'ndaki Rıdvan Apartmanı önünde, Mahmut Karasu'nun (60) yaralı yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlıkekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden 112 Acil servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Karasu'yu ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Karasu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karasu'nun evinde inceleme yapmak isteyen polis ekipleri, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkon kapısından içeri girdi.

Mahmut Karasu'nun eşi Elmas Karasu (60), evde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemeler sonucu Mahmut Karasu'nun eşini öldürdükten sonra evin balkonundan atladığını belirledi.

Elmas Karasu'nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için morga gönderildi.