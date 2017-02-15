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Karlov suikastında yeni gözaltı

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Karlov suikastında yeni gözaltı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş ile telefon irtibatı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla, Altıntaş ile telefon irtibatı tespit edilen E.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında halen 2'si polis memuru 3 kişi tutuklu bulunuyor.

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