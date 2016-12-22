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Karlov'un neden koruması yoktu?

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Karlov'un neden koruması yoktu?
"Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un neden koruması yoktu?" sorusuna yanıt Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un korumasının olmamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Sputnik Türkiye'nin haberine göre Putin, Rusya Büyükelçiliği'nde görevli silahlı korumaların sadece büyükelçilik arazisinde çalıştığını hatırlattı.

Rusya parlamentosunun her iki kanadın temsilcileriyle görüşen Putin, "Ortak bir kural var, bu kurala göre büyükelçiliğin silahlı koruması sadece büyükelçilik arazisinde çalışır, dışarıya silahla çıkamaz. Sorun da bu. Bu sadece Türkiye'de değil çoğu ülkede böyle" dedi.

Rus lider, "Bazı ülkelerde, oradaki süreçler dikkate alınarak, farklı uygulama için anlaşmaya varılabilirdi. Bunu kabul ediyorum" diye ekledi.

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