Kartlar standart çıkıyor mu

Bir maç yönetim kalitesi, hakemin düzenli ve mümkün olduğunca onun temiz bir oyun seyrini sağlamasına bağlıdır. Hakem oyun sırasında gerektiğinde şahsi cezalar vermelidir. Bu kuralın emridir ancak müsabakalarda gördüğümüz kadarıyla bu cezalar verilmiyor, yahut zamanında ifade edilmiyor. Hakeme teknik ceza yetkisinin yanı sıra şahsi ceza verme yetkisi de verilmiştir. Fakat birçok müsabakada bu standart yakalanamıyor. Bu nedenle uygulamalardaki değişik kararlar problem yaratıyor. Bir maçın daha başında ihtar kartını yerinde çıkaran hakem, sertliklere mani olmak için ilk adımı atmıştır. Kartlarda standart uygulamalar bu nedenle önemlidir. Maç sonunda hakem tüm şahsi cezalarda kural emirlerini eksiksiz uygulamışsa bu konuda başarı sağlamış olur. Çağdaş futbolun oynanmasında en büyük katkıyı sağlayan hakemler, bu kart uygulamalarını yerinde yapanlardır. Hakemler kuralları bir hukukçu gibi anlayıp yorumlamalı. Bir hakem müsabakanın ilk 10 dakikasında oynanan oyunun karakterini okumalı. Sonrasında da ona göre standart düdükler çalmalıdır. Kurallarda yazılı olmasa da ikazın zamanlaması hakem için önem kazanıyor. Müsabakanın sonlarına yaklaşıldığında hala gözüm üzerinizde ikazını yapmak eyyamcılıktır. Korner ve frikiklerde top oyuna girmeden ceza alanında güreşe benzeyen vakalarda, müsabakanın her anında gözüm üzerinizde ikazının ne kadar lüzümsuz olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden hakemler ikaz ve ihtarın zamanlamasını yerinde yapmalı.

Galatasaray-Gençlerbirliği

Serkan Çınar

Denayer'in rakibinin ayağına basmasına faul bile verilmedi ancak pozisyon sarı kartlıktı. Palitsevich'in, Rodrigues'in ayağına basmasına yardımcı ikazıyla sarı kartı verdi. 4. Galatasaray golü öncesi Eren'in ayağı kafayla oynama mesafesindeydi değerlendirilmedi ve gol geldi. Verilen penaltıda kol normal konumundaydı ve penaltı kararı yanlıştı.

Kasımpaşa-Bursaspor

Suat Arslanboğa

Kasımpaşalı Trezeguet, rakibine arkadan ayağının üstüne bastı ve penaltı kararı doğruydu. Sadiku'nun rakibine arkadan tendonuna basışı ise sarı değil kırmızılıktı. Titi ikinci sarıdan kırmızıyı görmeliydi.

Kayserispor-Trabzonspor

Özgür Yankaya

Kayserispor lehine bir penaltı verilmedi. Tempolu oynanan müsabakada bazı faul ve sarı kartlar atlandı.

Antalyaspor-K. karabükspor

Arda Kardeşler

Ceyhun'a verilen kırmızı kart doğru karardı. Antalyasporlu Deniz Kadah topu eliyle bilerek oynuyor, yine Antalyaspor kalecisi Ferhat'ın rakibe hareketi tehlikeliydi. İki pozisyon da penaltılıktı.

Osmanlıspor-Fenerbahçe

Fırat Aydınus

Penaltı beklentilerinde devam kararları doğruydu. Neto'nun ikinci sarısı verilmedi ve kırmızı karttan kurtuldu. Josef Souza'nın ayağa basışı kartsız geçildi. Osmanlıspor'un golünde ofsayt yoktu.

TM Akhisarspor-A. Alanyaspor

Ali Palabıyık

Tek taraflı oynanan bir maçtı. Hakem için zorluğu yoktu. 90 dakikayı hatasız tamamladı ancak Mustafa Yumlu-Caner Osmanpaşa için çıkan kart değişimi olmamalıydı.

EY Malatyaspor-M. Başakşehir

Bülent Yıldırım

Müsabakanın genelinde iyi bir yönetim gösterdi. Hakan Özmert'in art arda rakiplerinin üzerine yaptığı kol hareketlerini değerlendiremedi.

DG Sivasspor-A. Konyaspor

Cüneyt Çakır

Sivassporlu Nils'in Eren'e arkadan ayağa dokunuşunda penaltı doğru da Sivasspor lehine verilen penaltıda Sivasporlu Bifouma önce Eren'in ayağına basması, devamında da futbolcunun kolundan tutmasında penaltı kararı yanlıştı ve Bifouma'ya sarı kart çıkmalıydı. Ayrıca aleyhine serbest vuruş verilmeliydi.

Göztepe-Beşiktaş

Hüseyiin Göçek

Atiba'nın Traore'yi kolundan çekmesi penaltılıktı değerlendirilmedi. Kadu'nun Talisca'ya sarılıp düşürmesi penaltı ve kırmızı kartlıktı devam ettirdi. Göztepe'nin golü ofsayttı... Deneyimli yardımcı Mustafa Emre Eyisoy atladı. Leo'nun kontrolsüz olarak Necip'in kaval kemiğine basışına yardımcısının uyarısıyla verdiği kırmızı kart doğruydu. Çünkü kural futbolcunun sağlığını koruyun diyor.