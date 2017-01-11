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Kaset iddialarına Trump'dan açıklama

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Kaset iddialarına Trump'dan açıklama
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Rusya'nın kendisine karşı şantaj yaptığı iddialarına Twitter'dan yanıt verdi. Trump, "Rusya hiçbir zaman bana şantaj yapmaya çalışmadı" dedi.

Görevi devralmasına 9 gün kalan seçilmiş ABD Başkanı Trump, BuzzFeed ve CNN’in hakkında ortaya attığı iddialara Twitter’dan yanıt verdi. “Rusya hiçbir zaman bana şantaj yapmaya çalışmadı. Rusya'yla hiçbir bağlantım yok” diye yazan Trump, “Nazi Almanyası’nda mı yaşıyoruz?” diye sordu.

NE İDDİA EDİLMİŞTİ?

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu devralacak Donald Trump'ın Rusya ile ilişkisine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed, Trump'ın Rus istihbarat ajanlarıyla bağlantısını içeren bir dosyayı ele geçirdi. Buzfeed'in teyit edilmemiş olduğunun altını çizdiği raporda iki çarpıcı iddia var.

Buna göre Donald Trump, uzun süredir Rusya tarafından destek ve yardım görüyor. Buna karşılık, Rusların elinde Trump'ın aşırı derecede müstehcen görüntüleri bulunuyor. Görüntülerin, Trump'ın Rusya'nın başkenti Moskova'daki otelinde, çok sayıda hayat kadınıyla beraber çekildiği ifade ediliyor.

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