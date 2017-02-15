Kasım ayı işssizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı dönemine ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Kasım döneminde işsizlik oranı yüzde 12.1 oldu. Ekim ayı işsizlik oranı mart 2010'dan beri en yüksek seviyesi olan yüzde 11,8'e yükselmişti.

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı, 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu.