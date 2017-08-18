Kasımpaşa - Beşiktaş: 2-2 Maç özeti

Kasımpaşa ve Beşiktaş arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti. Berabere biten maç sonrası Beşiktaş Antalyaspor galibiyeti ile başladığı ligde ilk puan kaybını yaşamış oldu.

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş’ın gollerini Babel ve Talisca atarken, Kasımpaşa’nın golleri Neumayr ve Trezeguet’den geldi. İlk haftayı galibiyetle tamamlayan iki takım bu sonuçla birer puanı hanelerine yazdırmış oldu.

Beşiktaş maça tam da istediği gibi başladı. Topa hakim olan, hücum oyuncularının sürekli hareket etmeleri ile pozisyonlar bulan siyah-beyazlılar, aradığı golü de erken buldu. Böylece maç Beşiktaş’ın istediği duruma geldi. Rakip kalede etkili olan, presle Kasımpaşa’nın sahasından çıkmasını zorlaştıran Beşiktaş’în, maçı rahata kazanacağı düşünülüyordu. Ancak ciddi bir pozisyon yokken yenen gol, planları alt üst etti. Yine de oyundan kopmayan Beşiktaş, hemen oyunun kontrolünü yeniden eline aldı.

Bir tek Trezeguet ile direnen, Mısırlı futbolcu dışında topu yarı alana taşımayı düşünmeyen Kasımpaşa, hiç beklemediği bir dakikada bulduğu golle umutlandı. Ancak Beşiktaş, 10 dakika içinde bu gole karşılık verince, ilk yarı siyah-beyazlı ekibin istediği gibi sonuçlandı.

İkinci yarıda iki takım da fizik olarak oyundan düştü. Orta sahaların çabuk geçildiği dakikalarda Beşiktaş etkili pozisyonlar bulmaya başladı. Ancak maçı koparacak golü bir türlü atamadı. Oyunu rölantiye almak isterken de kalesinde bir gol daha gördü. Trezeguet’nin ceza sahası dışından çektiği topta çaresiz kalan Fabri, maçtaki kaleyi bulan ikinci önemli şutta da kalesini korumayı başaramadı.

Kalan dakikalarda maçı tek kaleye çeviren Beşiktaş, galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2 sona erdi. Böylece iki takım da puanını üçe çıkarmış oldu.