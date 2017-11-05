Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Katalonya'nın görevden alınan lideri Puigdemont Belçika'da polislere teslim oldu.

Katalonya'nın İspanya yönetimi tarafından alınan görevden alınan lideri Carles Puigdemont, Belçikahükümetine bağlı polislere teslim oldu.

İSPANYOL MAHKEMESİ'NDEN AB KARARI

Geçtiğimiz günlerde Madrid Hükümetine bağlı İspanyol Yüksek Mahkemesi, Katalonya'nın görevden alınan lideri Carles Puigdemont için AB genelinde bir tutuklama kararı çıkartmış, Madrid'e teslim edilmesi yönünde bir adım atmıştı.

Katalan lider adil yargılanma garantisi olmadığı sürece İspanya'ya dönmeyeceğini söylemişti.