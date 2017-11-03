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Katalan liderle ilgili yakalama kararı

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Katalan liderle ilgili yakalama kararı
İspanya mahkemesi, Katalan lider Carles Puigdemont hakkında 'kırmızı bülten'le yakalama kararı çıkarıldı.

İspanya hükümeti hakkında başlattığı soruşturma sonrası Belçika'ya giden eski Katalonya lideri Charles Puigdemont'a bir darbe de İspanya Mahkemesi'nden geldi. İspanya mahkemesi, Katalan lider Carles Puigdemont hakkında 'kırmızı bülten'le yakalama kararı çıkardı.

Öte yandan Puigdemont bugün yaptığı açıklamada 21 Aralık'taki seçimler için "Seçimde aday olmaya hazırım. Herhangi bir yerden de seçim kampanyası yürütmek mümkündür" dedi.

Hakkında tutuklama kararı çıkan Puigdemont, hapis cezasına çarptırıldığında seçimlerin "tarafsız, bağımsız ve normal" olamayacağını belirtti.

Öte yandan Madrid yönetimi,"ayaklanma, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanmak" suçlularından görevden aldığı eski Katalonya lideri Puigdemont ve 9 Katalan yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Puigdemont ise kararın ardından Belçika'ya gitmişti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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