Katalanlar, ayrılık için referanduma hazırlanıyor

İspanya'nın Katalonya Bölgesi İspanya'dan bağımsızlık için referanduma hazırlanıyor.

İspanya'nın Katalonya bölgesi, ulusal hükümet istemese de, sonbaharda bağımsızlık referandumu için şimdiden lojistik hazırlığını yapıyor.

Özerk Katalonya hükümetinin dış politika sorumlusu Raul Romeva, yönetimin Londra'daki temsilciliğinde dün Reuters ile yaptığı söyleşide, "Şimdiden referandum için hazırlık yapıyoruz (çünkü) ... anlaşma olsa da olmasa da buna hazır olmamız lazım" dedi.

İspanya'nın kuzeydoğusunda kendine özgü dili ve kültürü olan varlıklı Katalonya bölgesi, ülkede süren işsizlik ve kemer sıkma politikalarıyla daha da derinleşen güçlü bir ayrılıkçı harekete sahip. Ancak İskoçya'nın yaptığı gibi bir bağımsızlık referandumu, şimdiye kadar İspanyol mahkemelerince engellendi.

Başbakan Mariano Rajoy'un merkez sağ hükümeti ayrılığı hedefleyen referandumların yasadışı ve anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Hükümetin bu görüşü yargı tarafından da destekleniyor.

Katalonya'nın bağımsızlığını destekleyenlerin iki yıl önce yaptığı sembolik bir referandumda iki milyon kişi olumlu oy kullandı, ancak katılan bazı siyasetçiler anayasaya aykırı bir amaçla hareket ettikleri için ya yaptırımlarla karşılaştılar ya da mahkeme önüne çıkarıldılar.

Bölgesel hükümetin en son yaptırdığı kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 45.3'ünün ayrılıktan yana, yüzde 46.8'inin karşı olduğunu gösteriyor.

Romeva, "İspanyol hükümetiyle görüşmelerle bir sonuç alınmazsa ve bir anlaşma olmazsa, bizim taahhüdümüz var, referandumu düzenleyeceğiz ve yapacağız. Bu 2017 Eylül ayından önce olacak" dedi.

Katalan özerk yönetiminin Rajoy hükümetiyle görüşmeler yapıp yapmadığı sorusuna Romeva şu yanıtı verdi:

"Bir araya geldik ama görüştük denemez... Asıl konu (referandum) üzerinde bir müzakere olmadı çünkü İspanyol hükümeti bu konunun ele alınması gerektiği gerçeğini görmezden geliyor."

Merkezi hükümetin henüz bir öneri getirmediğini söyleyen Romeva, bir öneriyi memnunlukla karşılayacaklarını söyledi. "Biz müzakereye hem hazırız, hem istekliyiz."

Romeva, siyasi sonuç ne olursa olsun 7.5 milyon Katalonya vatandaşının, bağımsızlık halinde Avrupa Birliği vatandaşlığından çıkmayacağını ancak bu konunun AB tarafından ele alınması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği sadece üye ülkeleri muhatap alıyor. Dolayısıyla Katalonya'nın statüsünü AB sadece Madrid hükümetiyle müzakere edebilir.