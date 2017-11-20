Katar-Mısır ilişkilerine 'üçüncü taraf' engeli

Katar Savunma Bakanı Atiyye, "Üçüncü taraflar Mısır'la ilişkilerimizin iyileşmesine engel oluyor." dedi.

Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, devlet televizyonunda katıldığı bir programda, Mısır ile ilişkiler ve Körfez krizi başta olmak üzere açıklamalarda bulundu.

"Üçüncü taraflar Mısır'la ilişkilerimizin iyileşmesine engel oluyor" ifadesini kullanan Katarlı Bakan, "Mısır'la yakınlaşma amaçlı ne zaman bir köprü kurmaya kalksak, özel ajandalarından dolayı başkaları bu kurulan köprüleri yıkmak için müdahil olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Mısır'da uzlaşıyı İhvan değil askerler reddetti"

Atiyye, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbeye de değinerek, o dönemki uzlaşı çabalarından bahsetti.

Katar Savunma Bakanı Atiyye sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mısır'da uzlaşıyı Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) değil askerler reddetti. ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Katar'dan Muhammed Mursi, Müslüman Kardeşler İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır ve Darbe Karşıtı ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal Koalisyonu liderleriyle iletişime geçilmesini istedi. Ben, Mısır Savaş Sanayi Devlet Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Konseyi eski üyesi General Muhammed el-Assar'la görüştüm. Bizleri beklediklerini belirtti. Ardından Şatır'la görüştük."

"Askerler, görüşmenin Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns ve ben olmak üzere üçlü olmasını istediler." diyen Atiyye, "Şatır, Zayid'e ihanetten bahsetti. Yapılan anlaşmalara uyulmadığı ve sırtlarından nasıl hançerlendiğini söyledi. Şatır, onlara İhvan'ın kan dökülmesine engel olmak için görüşme masasına oturmaya hazır olduğunu vurguladı. Sonra Mursi ile görüşmeye gittik, ardından diğer tüm toplantıların gerekçe belirtilmeden iptal edildiğini öğrendik." ifadelerini kullandı.

"Katar Suriye'de aşırı hiçbir grubu desteklemedi"

Suriye meselesi hakkında da konuşan Katar Savunma Bakanı, "teröre destek verildiği" yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek, şunları söyledi:

"Bizim teröre destek verdiğimize dair ithamlar tamamen asılsızdır. Katar Suriye'de aşırı hiçbir grubu desteklememiştir. Doha yönetimi, rejimin vahşiliğinden dolayı Suriye halkının iradesinin korunmasının yanında yer almıştır. Bunu da aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu koalisyon güçlerine destek şeklinde yapmıştır. Doha ile Riyad Suriye'de yan yana birlikte çalışıyordu."