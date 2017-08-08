Katar uçuş yollarını deşiştirdi

Katar'ın bazı Arap ülkeleri ile arasındaki kriz sürerken, yeni hava koridorlarını kullanmaya başladığı bildirildi.

Katar'ın bazı Arap ülkeleri ile arasındaki kriz sürerken, yeni hava koridorlarını kullanmaya başladığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Sivil Havacılık Genel Kurulu Başkanı Abdullah bin Nasır es-Sebii, yazılı açıklamasında, Katar Yava Yollarının, yeni hava koridorlarını kullanmaya başladığını belirtti.

Katar'ın abluka uygulayan ülkeler üzerindeki hava koridorunun tamamen açılması talebiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) başvurduğunu hatırlatan Sebii, Umman Körfezi, Basra Körfezi ile Umman Denizi de dahil Katar'ın ICAO'dan talep ettiği hava güzergahlarının bir çoğunun kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Sebii, Katar Sivil Havacılık Genel Kurulu'nun, uluslararası karasular aracılığıyla yeni hava yollarını incelediğini ve ICAO ile tüm tarafların onayının ardından en kısa sürede bu sahaların da kullanılmaya başlayacağını ifade etti.

Abluka uygulayan ülkeleri Chicago Sözleşmesi'ne (Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi) uymaya zorlama konusunda ICOA'yı ikna ettiklerine dikkati çeken Sebii, yeni hava koridorlarının kabul edilmesinin Katar için büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Katar'ın sunduğu şikayet üzerine ICAO Konseyi, geçen ay sonunda, Kanada'nın Montreal kentinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ICAO, söz konusu ülkeleri, Chicago Sözleşmesi'ne uymaya ve sivil havacılığın sürdürülebilmesi için iş birliğine devam etmeye çağırmıştı.

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti de Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yer alan açıklamasında, ICAO'nun Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ı, Chicago Sözleşmesi'ne uymaya davet etmesiyle ilgili olarak, "Abluka uygulayan ülkeleri sözleşmeye uymaya zorlayarak ilerleme katettik." ifadelerini kullanmıştı.

Saliti, söz konusu ülkelerin, Katar'a havadan abluka uygulayarak ayrımcılık yaptığına ve bunun da Chicago Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna işaret etmişti.

Öte yandan Montreal'deki toplantı öncesi Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan ve ülkedeki Sivil Havacılık Otoritesi'nin yazılı açıklamasına dayanan haberde, Katar ile ilişkilerini kesen 4 Arap ülkesinin, acil durumlarda Katar uçaklarının kullanabileceği 9 acil hava koridoru tahsis ettiği bilgisi verilmiş, Katar ise bu açıklamayı yalanlamıştı.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.