Bugünkü YENİÇAĞ »

Katarakt ameliyatı nedir, nelere dikkat etmek gerekir?

»
Katarakt ameliyatı nedir, nelere dikkat etmek gerekir?
Uzmanlar toplumda yaşlı hastalığı olarak bilinen kataraktın tedavisinde dikkat edilmesi gerekenlere karşı uyarıyor. Katarakt ameliyatı öncesi ve sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

Katarakt cerrahisinin önem bakımından bir kalp ya da beyin cerrahisinden farkı olmadığını söyleyen Dünya göz Altunizade’den Doç. Dr. Yaprak Banu Ünver “Katarakt ameliyatı düşünüldüğü gibi basit, önemsiz bir operasyon değildir. Hekimin tüm dikkatini vermesi gereken ve deneyimin önemli olduğu bir cerrahidir” dedi. Katarakt ameliyatına bağlı en istenmeyen durumun gözde enfeksiyon gelişmesi olduğunu belirten Doç. Dr. Ünver, “Zamanında fark edilmeyen enfeksiyon, şiddetine ve tedavi aşamasına bağlı olarak hastanın gözünü
kaybetmesinebile neden olabilir. Bu nedenle katarakt ameliyatları asla hafife alınmamalı, tam teşekküllü hastanelerde ve katarakt cerrahisinde uzmanlaşmış hekimler tarafından gerçekleştirilmedir” dedi. Yaşlılık hastalığı olarak bilinen ve halk arasında “göze perde inmesi” diye adlandırılan katarakt, göz sağlığını ve yaşam kalitesini yakından etkiliyor. Pek çok hastalığın aksine kataraktın ilaçla medikal tedavisinin mümkün olmadığını söyleyen Dünyagöz Altunizade’den Doç. Dr. Yaprak Banu Ünver, “Katarakt tek tedavi yolu cerrahi ameliyat olan bir hastalıktır. Gelişen teknoloji ve uzmanlaşma ile katarakt, gün içinde gerçekleştirilebilen operasyonla kolaylıkla tedavi
edilebilmektedir. Ancak kolaylıkla tedavi edilebilmesi katarakt ameliyatının basitve önemsiz gibi algılanmasına neden olmamalıdır. Çünkü katarakt ameliyatı önem bakımından kalp ve beyin ameliyatlarından farksızdır” dedi.

HASTALAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Katarakt ameliyatı olacak hastaların tedaviye karar vermeden önce dikkat etmeleri gereken noktalara değinen
Doç. Dr. Ünver, “Hastalar mutlaka katarakt ameliyatını gerçekleştirecek olan hekimin tecrübesini ve katarakt ameliyatı olacakları kurumun bu konudaki deneyimini, başarısını ve hijyenik şartlarını çok iyi bir şekilde değerlendirmelidir. Bir diğer önemli kriter ise katarakt ameliyatında kullanılacak olan malzemelerin kalitelerinin, sterilizasyonlarının ve özelliklerinin sorgulanmasıdır” dedi. Ameliyat öncesi gerçekleştirilecek
olan muayenenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Ünver, “Katarakt, basit bir göz muayenesi ile teşhisi yapılabilen bir
hastalıktır. Ancak katarakta eşlik eden başka göz hastalıkları var mı, yok mu diye hastanın detaylı göz muayenesi muhakkak yapılmalıdır. Bu muayenede; korneanın saydamlığı, kataraktın yapısı, merceğin pozisyonu, göz bebeğinin genişliği, retinanın durumu ameliyat planından önce detaylıca incelenerek hastanın tedavisi operasyon açısından değerlendirilir. Bulgular sonucunda ameliyat kararı alınırsa da yapılacak yöntem ve göz içine yerleştirilecek mercek hakkında alternatifler hastaya detaylı bir şekilde anlatılmalıdır” dedi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Katarakt ameliyatı nedir, nelere dikkat etmek gerekir?Katarakt ameliyatı nedir, nelere dikkat etmek gerekir?Öfkenizi yenmenizi sağlayacak 4 besinÖfkenizi yenmenizi sağlayacak 4 besinBalkabağının inanılmaz faydalarıBalkabağının inanılmaz faydalarıÇoğu ağrılarımızın nedeni “cep telefonları”Çoğu ağrılarımızın nedeni “cep telefonları”Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?Grip olduğunuzda bu yiyeceklerden uzak durun!Grip olduğunuzda bu yiyeceklerden uzak durun!İlaç devine 4,4 milyon dolarlık cezaİlaç devine 4,4 milyon dolarlık cezaAspirin kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatabilirAspirin kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatabilirGülümseyen yüz aslında olduğundan daha genç görünürGülümseyen yüz aslında olduğundan daha genç görünürKışın bu bitki çaylarını mutlaka içinKışın bu bitki çaylarını mutlaka için
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti