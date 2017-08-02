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Katar'dan flaş hamle

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Katar'dan flaş hamle
AFP haber ajansı, Katar'ın İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi için sipariş verdiğini yazdı.

Açıklama, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından yapıldı. 

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